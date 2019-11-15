Киев, , 13:23 — REGNUM Украинская госкомпания «Нафтогаз» не намерена отказываться от судебный исков к российскому Газпрому. Об этом заявил 15 ноября исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Так Витренко отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина, который заявил, что новыми исками «Нафтогаз» обостряет ситуацию в переговорах с Газпромом. По Витренко, компания подала не новые, а встречные исковые требования. Кроме того, она исходила из приказа арбитражного трибунала, предписавшего подачу встречных требований до 1 ноября.

Новых исков против Газпрома «Нафтогаз» не подавал, он защищается в арбитраже и судах от исков российской стороны, об этом заявил глава компании Андрей Коболев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ может прекратить транзит газа через территорию Украины из-за поведения украинской стороны.

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