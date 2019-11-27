Банда-Ачех, Индонезия, , 13:51 — REGNUM Правительство индонезийского города Банда-Ачех продолжит уделять первоочередное внимание программам по расширению экономических прав и возможностей общин для сокращения бедности и безработицы в 2020 году, сообщает Antara.

«Приоритетом является расширение экономических прав и возможностей, которые неразрывно связаны с областями религии и образования», — заявил мэр города Аминулла Усман.

По словам мэра, в дополнение к экономической, религиозной и образовательной сферам правительство города Банда-Ачех также уделяет приоритетное внимание развитию инфраструктуры.

Правительство города Банда-Ачех представило бюджет на 2020 год с доходов в 1,415 трлн рупий и расходами в 1,417 трлн рупий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Малайзии в Индонезии Датук Заинал Абидин Бакар заявил, что будет продолжать укреплять сотрудничество с правительством индонезийской провинции Ачех.

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