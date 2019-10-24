Банда-Ачех, Индонезия, , 11:10 — REGNUM Посол Малайзии в Индонезии Датук Заинал Абидин Бакар заявил, что будет продолжать укреплять сотрудничество Малайзии с правительством индонезийской провинции Ачех, учитывая большой потенциал, особенно в сфере туризма, сообщает Antara.

«Мы встретились с исполняющим обязанности губернатора Ачех и обсудили ряд возможностей для улучшения двусторонних отношений», — заявил посол, добавив, что на встрече стороны рассмотрели несколько областей сотрудничества, а именно туризм, образование, экономика и инвестиции.

По его словам, Ачех и Малайзия имеют исторические, братские связи, так что это становится одним из соображений укрепления сотрудничества в различных областях.

Посол отметил, что Ачех имеет большой потенциал в туристическом секторе, и он намерен представить различные программы, которые помогут обоим регионам увеличить число туристов.

Напомним, в течение 2018 года в Ачех приехало 24 тыс. малайзийских туристов.