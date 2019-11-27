Москва, , 13:45 — REGNUM Существующие в сфере муниципального управления в России проблемы президент РФ Владимир Путин «рано или поздно» вынесет на обсуждение заседания Госсовета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По словам официального представителя Кремля, на сегодня «рабочая группа действует, мероприятия проводит».

«Поэтому рано или поздно Госсовет с такой темой может встать в график (главы государства — прим. ИА REGNUM)», — сказал Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее о существовании проблем взаимодействия государственной власти с муниципалитетами президент РФ Владимир Путин говорил не единожды. Так, на заседании Совета по русскому языку, которое состоялось 5 ноября в Екатеринбурге, глава государства с сожалением отметил, что в России «муниципальный уровень власти отделён от государства». Он напомнил, что это записано в Конституции страны. При этом на практике, по словам Путина, такое положение дел приводит к нехватке средств у муниципалитетов для исполнения своих обязательств в ряде сфер, а региональная и федеральная власти помочь им не могут, так как не имеют соответствующих полномочий. Также на разрыв между государственным и муниципальным управлением глава государства указал и на встрече с представителями общественности Калининградской области.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в настоящее время в администрации главы государства ведётся работа, направленная на решение проблемы разрыва во взаимодействии государственной власти и муниципалитетов. При этом, по словам официального представителя Кремля, речи о муниципальной реформе не идёт.