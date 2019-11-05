Москва, , 17:22 — REGNUM Трудности с обеспечением ресурсами сельских школ и других учебных заведений связаны с отделением муниципального уровня от государственного. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 ноября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по русскому языку в Москве.

Сельская школа Winter20162000

«Хочу ещё раз обратить внимание на то, что у нас по Конституции муниципальный уровень власти отделён от государства. Мы взяли на себя обязательства международные, но как-то уж больно рьяно начали их исполнять. Такую норму заложили в Основной закон страны», — заявил Путин.

На практике это означает, что первичный уровень здравоохранения, в том числе на селе, оказался отрезанным фактически от областного, краевого и федерального.

«То же самое абсолютно и в образовании происходит. Во всяком случае так на практике всё сложилось. А там, как правило, и денег не хватает ни на то, ни на другое, ни на третье. Или может быть и хватает, но тратят на другие цели», — пояснил президент.