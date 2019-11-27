Санкт-Петербург, , 13:01 — REGNUM Российский президент Владимир Путин не планирует участвовать в мероприятиях в Польше, приуроченных к 75-летию освобождения Освенцима. Об этом сообщил 27 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Такой поездки в январском графике президента пока нет, отметил представитель Кремля.

Песков напомнил, что в 2005 году президент РФ был в Освенциме. Российское руководство помнит дату освобождения узников нацистского концлагеря и роль в этом Красной Армии, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, нацистский концлагерь Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме был освобожден Красной Армией 27 января 1945 года. В январе 2020 года в Польше пройдут мероприятия, приуроченные к годовщине этого события. Своё участие в них уже подтвердили главы шести государств.

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