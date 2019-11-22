Варшава, , 16:15 — REGNUM Главы шести государств подтвердили своё участие в в торжественных мероприятиях по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщает пресс-служба музея Освенцима.

«В общей сложности мы ожидаем несколько десятков государственных делегаций, а также представителей международных институтов. Многие из них будут представлены на самом высоком уровне, часть из них мы уже можем подтвердить официально», — говорится в сообщении.

Своё участие в мероприятиях подтвердили президент Финляндии Саули Ниинистё, лидер Израиля Реувен Ривлин, президент Мальты Джордж Велл, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Польши Анджей Дуда и президент Швейцарии Ули Маурер.

Переговоры с лидерами других стран всё ещё продолжаются, отметили в музее.