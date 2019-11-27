Никосия, , 11:43 — REGNUM Власти Кипра лишили гражданства российского бизнесмена Олега Дерипаску, об этом сообщает местное издание Politis.

Отмечается, что Совет министров Кипра уже начал соответствующую процедуру в отношении Дерипаски, его сына и дочери.

Кроме того, кипрского гражданства, которое было получено из-за инвестиций в страну, также могут лишиться руководители «Еврофинанс Моснарбанка» Владимир Столяренко и Александр Бондаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Кипра приняло решение о лишении двадцати шести человек гражданства Кипра, предоставленного в рамках программы «Гражданство за инвестиции».

На данный момент в списке правительства Кипра числятся граждане шести стран: восемь камбоджийцев, девять граждан РФ, пятеро китайцев, двое кенийцев, малайзиец и иранец.

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