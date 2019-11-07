Никосия, , 02:44 — REGNUM В число обладателей 26 «золотых» паспортов гражданина Кипра, которые будут лишены гражданства этого островного государства, входят граждане шести стран. Об этом 6 ноября сообщает газета Cyprus Mail.

Решение об отмене двадцати шести гражданств, предоставленных в рамках программы «Гражданство за инвестиции» было принято правительством Кипра в ходе заседания, длившегося четыре часа. О принятом решении объявил министр внутренних дел Константинос Петридикс.

«Все 26 получили гражданство до 2018 года, до введения более строгих процедур получения права на гражданство», — приводит газета слова Петридикса.

В СМИ упоминаются только две фамилии из списка. Это объявленный властями Малайзии в розыск в связи с миллиардными хищениями бюджентных средств малайзийский предприниматель Джо Лоу. И Хамфри Кариуки, кенийский миллиардер, обвинённый на родине в уклонении от уплаты налогов.

Также предполагается, что граждане Камбоджи, которых в списке восемь, могут иметь отношение к премьер-министру Камбоджи Хун Сену.

Всего в списке правительства Кипра числятся граждане шести стран: восемь камбоджийцев, девять россиян, пятеро китайцев, двое кенийцев, малайзиец и иранец.

Как сообщало ИА REGNUM, практика выдачи так называемых «золотых» паспортов в обмен на инвестиции началась на Кипре в 2013 году. За это время гражданство Кипра таким образом получили около 2 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Кипра грозят отобрать часть «золотых» паспортов