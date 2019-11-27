Ташкент, , 09:38 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию во главе с руководителем Татарии Рустамом Миннихановым, который находится в республике с рабочим визитом, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«На встрече рассмотрены актуальные вопросы современного этапа сотрудничества и перспективы развития практического взаимодействия с Татарстаном — одним из ведущих партнеров для регионов нашей страны среди субъектов Российской Федерации», говорится в сообщении.

С удовлетворением отмечена активизация взаимных деловых и культурно-гуманитарных обменов. Подчеркивалось, что в этом году в столице Татарии городе Казани открыто генеральное консульство Узбекистана.

Растут объемы торговли с российским регионом. Реализуются совместные проекты в машиностроении, нефтегазовой, химической и других отраслях.

Подчеркнута важность дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества, наращивания товарооборота, усиления кооперации и продвижения конкретных проектов в сельхозмашиностроении, электротехнической и фармацевтической отраслях, информационных технологиях, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также здравоохранении и образовании.

По итогам встречи достигнута договоренность о принятии «дорожной карты» на 2020 год и регулярном проведении встреч двусторонней рабочей группы по расширению партнерства.

Ранее сообщалось, что АК «Узхимпром» и российская «Татнефть» подписали соглашение о создании и деятельности совместного предприятия на «Первом резинотехническом заводе» в Ангрене, российская сторона намерена инвестировать в СП около 500 тысяч долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: «Татнефть» будет производить в Узбекистане автошины