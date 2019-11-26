Ташкент, , 17:30 — REGNUM АК «Узхимпром» и российская «Татнефть» подписали соглашение о создании и деятельности совместного предприятия на «Первом резинотехническом заводе» в Ангрене, сообщает Газета.уз. Документ подписан по итогам бизнес-форума «Узбекистан — Татарстан», состоявшегося в Ташкенте в рамках визита в Узбекистан президента Татарии Рустама Минниханова.

«СП будет владеть заводом, у нас в СП 51%», цитирует издание слова гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.

По его словам, узбекская сторона участвует в СП активами завода, российская компания — денежными средствами, а объём финансирования в развитие предприятия предварительно составляет полмиллиарда долларов.

До конца года планируется подготовить технико-экономическое обоснование проекта по расширению мощностей и номенклатуры производимой шинным заводом продукции.

В настоящее время мощность производства составляет 3 миллиона автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год.