Таллин, 26 ноября 2019, 16:02 — REGNUM Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила президенту Украины Владимиру Зеленскому велосипед, сообщило 26 ноября издание «Слово и дело».
По данным журналистов, в качестве ответного подарка Зеленский преподнёс вышиванку.
Напомним, президенты Украины и Эстонии встретились в Таллине. Стороны договорились о сотрудничестве в сферах электронного управления и цифровизации публичного сектора.
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