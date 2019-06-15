Украинцы видят в Зеленском – кто героя сериала, а кто и Порошенко

Киев, , 03:54 — REGNUM В фигуре своего президента Владимира Зеленского украинцы видят не только героя сериала «Слуга народа» или олигарха Игоря Коломойского, но и экс-президента страны Петра Порошенко, заявил Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на телеканале NewsOne.

«В фигуре президента Зеленского часть людей видит Василия Голобородько, ещё часть — Коломойского. Но самое страшное, что часть людей видят в нём Порошенко», — заявил Медведчук.

Он подчеркнул, что нельзя наступать на те же грабли и повторять политику Порошенко.

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