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Украинцы видят в Зеленском – кто героя сериала, а кто и Порошенко

Политика

Повторением политики Порошенко Зеленский обманет надежды избирателей

Киев, 15 июня 2019, 03:54 — REGNUM  В фигуре своего президента Владимира Зеленского украинцы видят не только героя сериала «Слуга народа» или олигарха Игоря Коломойского, но и экс-президента страны Петра Порошенко, заявил Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» на телеканале NewsOne.

«В фигуре президента Зеленского часть людей видит Василия Голобородько, ещё часть — Коломойского. Но самое страшное, что часть людей видят в нём Порошенко», — заявил Медведчук.

Он подчеркнул, что нельзя наступать на те же грабли и повторять политику Порошенко.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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