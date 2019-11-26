Москва, , 14:04 — REGNUM Москва не знает о намерении Турции нарушить сочинский меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии, как это утверждают «Сирийские демократические силы». Об этом сегодня, 26 ноября, на пресс-конференции по итогам переговоров с исландским коллегой Гудлёйгуром Тором Тордарсоном.заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Насчёт выполнения российско-турецкого меморандума от 22 октября, у нас нет информации, которая свидетельствовала бы о том, что Турция собирается его нарушать», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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При этом Лавров посоветовал политическому руководству курдов, и в частности, «Силам демократической Сирии» «следовать своему собственному слову». Глава МИД РФ напомнил, что сразу после заключения меморандума от 22 октября РФ заручилась согласием руководства курдов, «которые энергично заверили в том, что будут сотрудничать».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в Сочи Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, позволивший остановить турецкую военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, начатую 9 октября 2019 года. Одним из условий меморандума является отвод курдских вооруженных отрядов от границы с Турцией. Также была достигнута договорённость о совместном российско-турецком патрулировании, которое призвано обеспечить их отвод на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Напомним, ранее министр обороны Турции Хулуси Акар обвинил Россию и США в том, что они не до конца выполнили свои обещания, поэтому в зоне безопасности в Сирии продолжают оставаться курдские формирования и постоянно происходят нарушения.

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