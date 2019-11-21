Анкара, , 14:19 — REGNUM В зоне безопасности в Сирии постоянно происходят нарушения из-за того, что Россия и США не до конца выполнили свои обещания. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает 21 ноября телеканал Habertürk.

Как заявил глава военного ведомства, курдские военизированные формирования продолжают оставаться в зоне безопасности.

«Установлена зона безопасности на территории протяженностью 145 км и глубиной 30 км. С запада и востока продолжаются нарушения. В сутки их происходит 10−15», — сказал Акар.

Он также отметил, что Турция постоянно ведет обсуждения с Россией всех случаев несоответствия информации об отводе курдских подразделений.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в Сочи между Анкарой и Москвой был подписан меморандум, согласно которому Турция обязалась прекратить проведение операции «Источник мира» на территории Сирии.