Кишинёв, , 12:59 — REGNUM Молдавия заинтересована в продолжении программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и после марта 2020 года. Об этом сегодня, 26 ноября, на встрече с главой миссии МВФ Рубеном Атояном заявил президент Молдавии Игорь Додон.

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«Мы заверили, что новая власть будет строго соблюдать все обязательства, которые она взяла на себя по отношению к внешним партнёрам, и приложит все усилия для успешного выполнения текущей программы с МВФ, которая завершится в марте 2020 года», — подчеркнул молдавский лидер.

Глава государства также рассказал о новых социальных инициативах правительства, направленных на улучшение жизни граждан страны, а также о намерении реализовать ряд больших инфраструктурных проектов в Молдавии.

«Отметил, что мы рассчитываем на поддержку МВФ в выполнении этих задач», — написал Додон на своей странице в Facebook по итогам встречи.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября парламент Молдавии отправил в отставку правительство страны во главе с премьер-министром Майей Санду. Вотум недоверия инициировали социалисты. Это произошло после того, как правительство Майи Санду 6 ноября взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон «О прокуратуре», касающиеся отбора и назначения генпрокурора.

После этого в стране было сформировано правительство меньшинства во главе с Ионом Кику, которое было предложено парламенту президентом страны.

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