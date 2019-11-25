Каир, , 23:30 — REGNUM Лига арабских государств (ЛАГ) выступила с заявлением по отношению США к Палестине и израильским поселениям на палестинской территории, 25 ноября передает агентство Reuters.

Согласно заявлению ЛАГ, позиция администрации президента США Доналда Трампа, признавшего право Израиля на строительство поселений в Палестине, является «беспрецедентным презрением к международному праву».

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абул Гейт также заявил, что признание поселений со стороны США существенно осложняет политическое урегулирование между Палестиной и Израилем.

«На каком основании палестинцы будут вести переговоры с израильтянами, если считать, что никакой оккупации нет?» — заявил генсек ЛАГ.

Соединенные Штаты негативно относились к строительству в Палестине еврейских поселений с 1978 года и не меняли позицию со времен администрации президента Джимми Картера.

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