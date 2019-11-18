Иерусалим, , 23:59 — REGNUM Решение американской администрации объявить законными израильские поселения в Палестине назвал правильным глава МИД Израиля Исраэль Кац 18 ноября в Twitter.

Комментируя решение американского президента Дональда Трампа не считать более, что израильские поселения в Палестине незаконны, Кац заявил:

«Я благодарю администрацию Трампа за последовательную и стойкую поддержку Израиля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября американский госсекретарь Майк Помпео заявил о пересмотре Трампом подходов к проблеме израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, которые при 44-м президенте Соединённых Штатов Бараке Обаме считались незаконными.

Напомним, в начале ноября руководство ЕС призвало израильское правительство остановить строительство незаконных поселений на Западном берегу Иордана.

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