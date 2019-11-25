Ташкент, , 11:46 — REGNUM Более 700 международных наблюдателей из 50 стран и международных организаций планируют принять участие в парламентских выборах в Узбекистане. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

В Ташкенте состоялась встреча замглавы МИД республики Илхом Неъматов и представителя миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ Каетаной де Зулуэтой Оутрам.

Представитель ОБСЕ отметила, что от международной организации на выборы в Узбекистан планируется направить 300 человек, которые побывают во всех регионах республики, а также встретятся с представителями всех пяти партий.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Узбекистане стартовала предвыборная агитация политических партий и кандидатов на выборы депутатов Олий Мажлиса (парламента) и местных Кенгашей (советов).

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