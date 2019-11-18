Ташкент, 18 ноября 2019, 22:44 — REGNUM С 18 ноября дан старт предвыборной агитации политических партий и кандидатов на выборы депутатов Законодательной (нижней) палаты Олий Мажлиса (парламента) и местных Кенгашей (Советов), сообщает ЦИК Узбекистана.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933
Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

«Согласно статье 44 Избирательного кодекса предвыборная агитация начинается со дня, следующего за последним днем, установленным для регистрации кандидатов. Агитация в день выборов и за день до начала голосования не допускается», напоминает ЦИК.

Центральная избирательная комиссия Узбекистана зарегистрировала 750 кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента республики, которые состоятся 22 декабря.

Выборы будут проведены впервые в этом году в соответствии с новым Избирательным кодексом Республики Узбекистан. Впервые на выборах пять политических партий имеют право выдвигать своих кандидатов. Это демократическая партия «Миллий тикланиш», Народная демократическая партия Узбекистана, Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана, Социально-демократическая партия «Адолат» и Экологическая партия Узбекистана.

В голосовании примут участие более 20 миллионов избирателей. Политические партии теперь имеют право выдвигать кандидатов не только в 135, но и во всех 150 избирательных округах. Отмена квот у Экологического движения Узбекистана усилит межпартийную конкуренцию.

Вместе с этим, по мнению экспертов, кандидаты в депутаты до сих пор отбираются исполнительной властью. Многие кандидаты в предстоящей выборной компании не известны широкой публике, в то время как яркие представители политических партий в список кандидатов не попали