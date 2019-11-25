Новосибирск, , 04:52 — REGNUM На официальном сайте нормативных правовых актов появился проект постановления правительства РФ «Об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объекта капитального строительства «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»)», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В пояснительной записке сказано, что проект постановления подготовлен во исполнение пункта 1 Указа президента РФ от 25 июля 2019 года «О мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры в РФ».

«Проектом постановления предусматривается осуществление бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объекта капитального строительства «Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», государственным заказчиком по объекту определено федеральное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту», застройщиком «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук», — уточняется в пояснительной записке.

Предполагаемая стоимость объекта составляет ‎31,8 млрд рублей (в ценах 2019 года) или рассчитанная в ценах соответствующих лет — 37 млрд рублей, в том числе: 2019 год — почти 2 млн рублей 1-й этап публичного технологического и ценового аудита за счёт внебюджетных источников финансирования ФГБУН Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН; 2020 год — 1 млрд рублей; 2021 год — 3,4 млрд рублей; 2022 год — 10,5 млрд рублей; 2023 год — 12,9 млрд рублей; 2024 год — 9,3 млрд рублей.

Отмечается, что указанная стоимость подтверждена результатами первого этапа технологического и ценового аудита. Стоимость самого объекта будет уточнена после прохождения государственной экспертизы.

Срок ввода объекта в эксплуатацию — 2024 год.

Сейчас проводятся общественные обсуждения в отношении текста проекта нормативного правового акта и независимая антикоррупционная экспертиза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании во второй день Общего собрания РАН, отметила, что создания в Новосибирске «синхротрона 4+ поколения с уже привычным названием СКИФ» оценивается в 37 миллиардов рублей.

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