Новосибирск, , 08:54 — REGNUM Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании во второй день Общего собрания РАН, затронула тему создания в Новосибирске «синхротрона 4+ поколения с уже привычным названием СКИФ». Её слова приводятся на сайте Сибирского отделения РАН.

«Не могу не сказать ещё об одной программе, которую нам совместно с Российской академией наук и её учреждениями предстоит реализовать. Это программа развития нейтронных и синхротронных исследований и исследовательской инфраструктуры до 2027 года, — отметила она. — Я не буду детально останавливаться на том, что войдёт в эту программу, но уже сейчас очевидно, что достаточно зримая сумма финансовых ресурсов — сейчас она оценивается в 37 миллиардов рублей — пойдёт на создание синхротрона 4+ поколения в Новосибирске с уже привычным названием СКИФ».

Татьяна Голикова подчеркнула, что все очень рассчитывают на то, что согласованные сроки, «а именно запуск до 31 декабря 2023 года, будут реализованы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая на сессии VII Международного форума технологического развития и выставки «Технопром», руководитель проектного офиса «Сибирский кольцевой источник фотонов» — ЦКП СКИФ Яков Ракшун заявил, что главный российский синхротрон, создаваемый в Новосибирске, позволит решать ряд специальных задач, в частности, обеспечит информационную безопасность глубокого уровня путем изучения уязвимости микросхем.

Читайте также: В Новосибирске назвали специальные задачи, которые позволит решать ЦКП СКИФ

Позже стало известно, что Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) получил грант в размере 128 млн рублей на новое оборудование для Центра коллективного пользования «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения».

Читайте ранее в этом сюжете: Новосибирский синхротрон получил 128 млн рублей на новое оборудование