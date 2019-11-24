Киев, , 14:19 — REGNUM Закон о переименовании УПЦ есть и его необходимо выполнять. Об это заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в интервью изданию «Новое время», опубликованном 24 ноября.

« Есть закон, который предусматривает переименование этой церкви (канонической Украинской Православной Церкви — ИА REGNUM). Надо выполнять закон. У кого-то есть сомнения, что надо выполнять закон? Невыполнение закона — уголовно наказуемое преступление в Украине», — подчеркнул Бородянский.

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ИА REGNUM напоминает, закон о переименовании церкви, чей руководящий центр находится в РФ, был подписан бывшим президентом Украины Петром Порошенко 22 декабря 2018 года. Подписание закона состоялось в разгар легализации Константинопольской Православной Церковью так называемой ПЦУ, созданной путем объединения украинских раскольников. Направлен данный закон был против УПЦ, которая находится в каноническом общении с Русской Православной Церковью. Отметим, что с 1990 года, согласно томосу (церковный документ), который вручил представителям УПЦ патриарх Алексий II, Украинская Православная Церковь является полностью независимой в своем управлении от РПЦ. «Руководящий центр» УПЦ находится в Киеве.

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