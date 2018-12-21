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Переименование УПЦ не вяжется с украинским законом «О свободе совести»

Политика

Закон о переименовании УПЦ отклонен экспертным управлением Верховной рады

Киев, 21 декабря 2018, 04:01 — REGNUM  Принятый депутатами Верховной рады закон, фактически переименовывющий УПЦ Московского патриархата, отклонен экспертным управлением украинского парламента, сообщает Cтрана.ua.

Отмечается, что эксперты отклонили законопроект №5309, поскольку он не аргументирован и к тому же выходят за рамки украинского законодательства — 35-й статьи конституции и закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря за законопроект №5309 «О внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организаций» проголосовали 240 украинских депутатов.

Теперь, по закону, религиозная организация «обязана в своем полном названии отображать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины, в которую она входит. Фактически в названии УПЦ МП должно фигурировать словосочетание «Русская православная церковь».

Читайте ранее в этом сюжете: Киев переименовал УПЦ. В Раде драка

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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