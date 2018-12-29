УПЦ: закон о переименовании церкви носит сугубо политический характер

Киев, , 08:37 — REGNUM Принятый Верховной радой закон №5309, который обязывает Украинскую православную церковь изменить своё название, противоречит конституции Украины и носит сугубо политический характер, заявил глава юридического отдела киевской епархии, протоиерей Ярослав Шовкеник, сообщил 29 декабря информационно-просветительский отдел УПЦ на официальном сайте.

Священнослужитель напомнил, что закон был признан антиконституционным сотрудниками главного научно-экспертного управления Верховной рады, которое рекомендовало этот закон отклонить.

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«Пользуясь случаем отмечу, что принуждение Украинской православной церкви совершить те или иные действия на законодательном уровне, свидетельствует о том, что власть, превышая свои полномочия, принимает антиукраинские законы, ограничивает права простых граждан», — считает Шовкеник.

Он также отметил, что в законе есть множество несоответствий и пробелов:

«Закон не будет реализован, он не соответствует конституции Украины, несёт лишь политический характер и имеет дискредитирующие признаки, ограничивает права и свободы граждан Украины», — подытожил священнослужитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Верховная рада Украины приняла закон, который якобы принуждает каноническую УПЦ изменить своё название таким образом, чтобы в нём фигурировала Русская православная церковь.

УПЦ намерена бороться с произволом украинского парламента в суде.

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