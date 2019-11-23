Ташкент, , 14:53 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан провела проверку информации о выдвижении умершего несколько лет назад человека на парламентские выборы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что проверка была проведена в связи с тиражированием в социальных сетях слухов о регистрации в качестве кандидата в депутаты умершего человека.

«Данная информация не нашла подтверждения», — заявили в ЦИК Узбекистана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Узбекистане была закрыта регистрация кандидатов в депутаты законодательной палаты парламента (Олий Мажлиса) и местных советов (Кенгашей) народных депутатов. Выборы пройдут 22 декабря 2019 года.