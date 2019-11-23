Киев, , 14:53 — REGNUM Содержание одного народного депутата Украины в год обойдется порядка 345 000 гривен (913 883 рублей — ред.). Об этом, проанализировав смету Верховной рады Украины на 2020 год, сообщает общественная организация «Опора».

Из этой суммы (344 960 гривен) компенсация народному избраннику проезда по территории Украины в год составляет 90 тысяч гривен (238 000 рублей). На содержание помещений в избирательных округах предусмотрено две тысячи гривен в год (5300 рублей), а на организацию встреч депутата с общественностью предусматриваются расходы в сумме 670 гривен (1775 рублей) в год.

Предусмотрено также, что на командировки помощников народных депутатов Украины будет выделено восемь тысяч гривен (21 000 рублей) за десять месяцев.

Также в смете предусмотрена сумма 237 900 гривен в год (630 180 рублей), распределенная на каждый рабочий месяц, в соответствии с количеством календарных дней. Сообщается, что в те месяцы, в которых 31 день, депутат будет получать 20 150 гривен в месяц (53 375 рублей), а в те месяцы, в которых 30 дней — 18 850 гривен (49 930 рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год. Согласно бюджету Украины, доходы предусмотрены на уровне 1093,67 млрд грн, а расходы — 1180,1 млрд грн.

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