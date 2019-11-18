Киев, 18 ноября 2019, 10:41 — REGNUM Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощён непомерными долгами, заявила доктор экономических наук, заведующая отделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан в своей статье для издания «Зеркало недели».
Она написала, что больному организму украинской экономики нужны государственные инвестиции, создание современных производств и других драйверов экономического роста.
Факторами риска Богдан назвала рост государственных займов, удержание высоких процентных ставок по облигациям государственного займа (ОВГЗ), а также рост соотношения госдолга и наличной денежной массы.
Эксперт отметила, что по показателю номинальных процентных ставок однолетних облигаций (15,2%) Украина находится на третьем месте, уступая лишь Аргентине (35%) и Египту (15,3%).
Украинская долговая конструкция может рухнуть при малейших возмущениях на мировых финансовых рынках, убеждена эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что МВФ ужесточил требования, которые должна выполнить Украина для получения очередного кредита.
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