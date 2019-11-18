Киев, , 10:41 — REGNUM Бюджет Украины находится в плачевном состоянии и истощён непомерными долгами, заявила доктор экономических наук, заведующая отделом государственных финансов экспертно-аналитического центра Growford Institute Татьяна Богдан в своей статье для издания «Зеркало недели».

Она написала, что больному организму украинской экономики нужны государственные инвестиции, создание современных производств и других драйверов экономического роста.

«Но решение этих задач становится невозможным из-за плачевного состояния украинского бюджета и его долгового истощения», — отметила эксперт.

Факторами риска Богдан назвала рост государственных займов, удержание высоких процентных ставок по облигациям государственного займа (ОВГЗ), а также рост соотношения госдолга и наличной денежной массы.

«При текущем уровне процентных ставок по ОВГЗ на каждый привлеченный от их продажи 1 млрд грн, оседающий на ЕКС (едином казначейском счету —) и не направляемый на финансирование бюджетных затрат, Минфин ежемесячно начисляет 12,5 млн грн», — рассказала она.

Эксперт отметила, что по показателю номинальных процентных ставок однолетних облигаций (15,2%) Украина находится на третьем месте, уступая лишь Аргентине (35%) и Египту (15,3%).

«По уровню реальных процентных ставок по внутренним гособлигациям Украина занимает первое место в мире, имея реальную доходность на уровне 8% годовых», — рассказала Богдан.

Украинская долговая конструкция может рухнуть при малейших возмущениях на мировых финансовых рынках, убеждена эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о том, что МВФ ужесточил требования, которые должна выполнить Украина для получения очередного кредита.

Читайте также: МВФ выдвинул Украине дополнительные условия — СМИ