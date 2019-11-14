Киев, , 15:51 — REGNUM Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».

В документе предусмотрены доходы на уровне 1093,67 млрд грн и расходы в размере 1180,1 млрд грн. При этом объём государственного долга составит 2045,1 млрд грн или 45,3% прогнозируемого ВВП Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве прошла акция протеста работников научной сферы, которые требовали поднять расходы на науку. В бюджете на 2020 год на науку заложено 0,17% ВВП при минимально необходимом 1% ВВП.

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