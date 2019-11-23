23 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Последнее, что мы можем себе позволить на фоне напряжённых ядерных переговоров с КНДР, нестабильности в Северо-Восточной Азии и напряжённости, возникшей в отношениях между Японией и Южной Кореей, — это ненужный кризис в отношениях между Сеулом и Вашингтоном.

Максим Исаев, , 11:27 — REGNUM В течение последних нескольких недель администрация президента США Дональда Трампа активизировала свою кампании в отношении Южной Кореи, чтобы убедить или, в случае необходимости, заставить её увеличить размер выплат, необходимых для поддержки примерно 30 тыс. американских солдат, которые дислоцируются на полуострове, пишет старший научный сотрудник Института Брукингса Майкл Эдвард О'Хэнлон в статье для издания The Hill.

Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин

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Сейчас Южная Корея платит США около $1 млрд в год в качестве поддержки американских военных, базирующихся на её территории, т. е. примерно на 10% больше по сравнению с предыдущими годами. На это скромное увеличение Сеул согласился после некоторого давления со стороны администрации Трампа. Данный платёж в рамках «поддержки со стороны принимающей страны» позволяет покрыть большую часть расходов американских войск в Южной Корее на такие вещи, как земля, коммунальные услуги, жильё, строительство. Этот платёж не имеет никакого отношения к расходам, связанным с выплатой зарплат военным или покупкой военного оборудования. Южная Корея также оплатила примерно 90% расходов, связанных с переводом значительного числа американских солдат из районов в Сеуле и его окрестностей в лагерь Хамфрис, расположенный примерно в 80 километрах к югу от Сеула.

Загрузка южнокорейских 105-мм гаубиц на американский вертолет UH-60 Black Hawk, базирующийся в Кэмп-Хамфри

Теперь президент Трамп хочет в пять раз увеличить ежегодные платежи Южной Кореи. Насколько это честно или реалистично? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить ещё об одном обстоятельстве. В настоящее время Южная Корея тратит почти 2,5% ВВП на свою оборону. Это самый высокий уровень военных расходов среди всех американских союзников на планете, за исключением Колумбии и нескольких партнёров в сфере безопасности на Ближнем Востоке, которые, если говорить формально, не являются союзниками, поскольку у них нет соответствующего договора с США.

Сами Соединённые Штаты тратят на оборону чуть более 3% ВВП. Средний показатель оборонных отчислений по НАТО составляет 1,5% ВВП, а официальная цель НАТО составляет 2% ВВП для каждого отдельного члена. В Австралии уровень оборонных расходов составляет 2% ВВП, а в Японии — не превышает 1%.

Есть несколько способов ответить на вопрос о том, каким могло бы быть распределение военного бремени. Во-первых, справедливости ради, каждый должен платить примерно столько же, сколько платят США, поддерживающие всю систему безопасности, или, по крайней мере, стремится платить столько же. При таком подходе Южная Корея действительно могла бы тратить на $5 млрд в год больше, но на свои вооружённые силы, а не на наши. С другой стороны, если бы Южная Корея приняла стандарт НАТО, она могла бы сократить расходы на оборону как минимум на $5 млрд в год и при этом достигла бы цели. В-третьих, принимающая страна должна покрыть все местные и дополнительные расходы, связанные с присутствием на её территории любого количества сил США. Есть и другой вариант: принимающая страна также могла бы покрывать расходы, связанные с выплатой зарплат солдатам США, техническим обслуживанием, обучением и обеспечением необходимым оборудованием (ежегодная сумма подобных расходов для обеспечения около 30 тыс. американских военнослужащих — 2% от численности ВС США — наверняка превысит $10 млрд). Наконец, принимающая страна, такая как Южная Корея, также могла бы заплатить за обеспечение дополнительных нескольких десятков тысяч американских солдат, базирующихся на территории США, которые, вероятно, могли бы прийти на помощь в случае войны, а это означает, что принимающей стране пришлось бы дополнительно платить многие десятки миллиардов долларов в год.

Армия США

Последние два варианта можно сразу отбросить. С одной стороны, даже те силы США, которые постоянно базируются в Южной Корее, могут быть использованы и в других местах. Действительно, в 2000-х годах администрация бывшего президента США Джорджа Буша-младшего направила армейскую бригаду из Южной Кореи на Ближний Восток (позднее она так и не вернулась в Корею). Эти силы, в конце концов являются американскими вооружёнными силами, а не наёмниками, которых наняла Южная Корея, как отметил бывший главный аналитик ЦРУ Брюс Клингнер.

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По первым двум пунктам, указанным выше, у Южной Кореи уже всё хорошо, несмотря на то, что она могла бы сделать ещё больше. Однако, учитывая мировоззрение Трампа, он, кажется, придаёт альянсу больше деловой характер и уделяет этому больше внимания, чем сдерживанию Северной Кореи.

Официальные переговорщики должны найти способ выйти из нынешнего тупика, возникшего между Сеулом и Вашингтоном. Последнее, что мы можем себе позволить на фоне напряжённых ядерных переговоров с КНДР, нестабильности в Северо-Восточной Азии и напряжённости, возникшей в отношениях между Японией и Южной Кореей, — это ненужный кризис в отношениях между Сеулом и Вашингтоном, поскольку агрессор мог бы задуматься о реальной прочности альянса в случае войны. Один раз сдерживание на Корейском полуострове провалилось (в 1950 году), нам не следует снова рисковать.