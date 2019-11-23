Оттава, , 04:36 — REGNUM Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), вероятно, лишится статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу по рекомендации профильного комитета WADA. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе международной организации.

Несколько дней назад комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) изучил несоответствия, выявленные экспертами организации в московской лаборатории. Окончательные выводы были сделаны с учётом ответов российской стороны, отметили в организации. Таким образом, экспертов не устроили данные об антидопинговых проверках спортсменов, проводимых в России с 2012 по 2015 год.

Добавим, если РУСАДА подвергнется санкциям, спортсмены из России могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Окончательное решение по этому вопросу исполком WADA вынесет на заседании 9 декабря.

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