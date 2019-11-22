Басра, Ирак, 22 ноября 2019, 19:24 — REGNUM Военные и полиция Ирака разблокировали порт Умм-Каср, ранее захваченных протестующими, 22 ноября передает агентство Reuters.
Крупнейший торговый порт Ирака не работал несколько дней, так как был захвачен демонстрантами. Также протестующие блокировали порт Хор-аль-Зубайр.
Протесты в Ираке продолжаются с начала октября, жертвами противостояний протестующих и полиции стали более 300 человек.
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