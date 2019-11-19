История вопроса

Митинги, пикеты, забастовки, голодовки, перекрытия дорог и иные формы выражения открытого недовольства гражданами. Могут быть санкционированными и несанкционированными. Крайняя форма – революция.



Нарушение законодательства участниками акции протеста может повлечь административную или уголовную ответственность, в том числе – штрафы, обязательные работы, административный арест, лишение свободы.