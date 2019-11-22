Милан, Италия, , 17:25 — REGNUM Если подтвердятся предположения, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте согласовал изменения «механизма стабильности» ЕС, не посоветовавшись с министрами и депутатами, то дело может закончиться уголовным преследованием, заявил в пятницу, 22 ноября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Как сообщалось ранее, упомянутый механизм расширяет возможность применения санкций и иных мер ЕС в отношении стран с высоким уровнем госдолга (к числу которых относится и Италия) и существенно сужает экономический суверенитет таких стран.

Конте дал понять, что сообщение о его поддержке этого намерения евробюрократов соответствуют действительности. Но премьер-министр отметил, что этот вопрос обсуждался с министрами (предыдущего состава правительства, с участием «Лиги» Сальвини), и возражений не последовало. Это утверждение, в свою очередь, опровергается Сальвини.

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