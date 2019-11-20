Рим, , 22:01 — REGNUM 10 декабря премьер-министр Италии Джузеппе Конте выступит в парламенте и ответит на вопросы депутатов о так называемом «секретном соглашении» с ЕС, такое решение было принято на заседании глав фракций нижней палаты парламента в среду, 20 ноября.

Как сообщалось ранее, оппозиция обвинила премьера Италии в том, что тот поддержал реформу «механизма стабильности» ЕС, не поставив об этом в известность ни министров, ни депутатов. Упоминаемый механизм расширяет возможность применения санкций и иных мер ЕС в отношении стран с высоким уровнем госдолга (к числу которых относится и Италия) и существенно сужает экономический суверенитет стран.

Конте дал понять, что сообщение о его поддержке этого намерения евробюрократов соответствуют действительности. Но премьер-министр отметил, что ранее этот вопрос обсуждался с министрами (предыдущего состава правительства, с участием «Лиги» Маттео Сальвини), и возражений не последовало. Это утверждение, в свою очередь, опровергается Сальвини, который обвинил Конте во лжи.