Симферополь, 22 ноября 2019, 10:32 — REGNUM Претензии Украины по поводу состояния возвращённых судов-нарушителей показывают низкий уровень украинской политики. Об этом со своей страницы в «ВКонтакте» заявил 21 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Чёрном море произошла передача Украине трёх кораблей, задержанных в российских водах осенью 2018 года. Позже командующий ВМС Украины заявил, что Россия вернула их без «плафонов, розеток и унитазов».
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