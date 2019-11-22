Симферополь, , 10:32 — REGNUM Претензии Украины по поводу состояния возвращённых судов-нарушителей показывают низкий уровень украинской политики. Об этом со своей страницы в «ВКонтакте» заявил 21 ноября глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это клозетный уровень, уровень мелких пакостей и хуторских склок. Одним словом, ниже ватерлинии. Жаль. Видимо, судят по себе. Точнее, по тому, как они обращаются с судами под российским флагом, которые были захвачены в результате пиратских действий Украины», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября в Чёрном море произошла передача Украине трёх кораблей, задержанных в российских водах осенью 2018 года. Позже командующий ВМС Украины заявил, что Россия вернула их без «плафонов, розеток и унитазов».

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