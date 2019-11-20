Киев, , 16:27 — REGNUM На украинских военных кораблях, возвращённых Россией после их задержания в ходе провокации в Керченском проливе, сняты унитазы, розетки и плафоны, заявил 20 ноября командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в комментарии «4 каналу».

По его словам, возвращённые корабли «своим ходом не идут», Россия «поснимала с них плафоны, розетки и унитазы», а также виновата в «варварском отношении» к задержанным катерам и буксиру.

При этом Воронченко пообещал, что эти снятые унитазы Киев «покажет всему миру».

Кроме того, командующий ВМС Украины сообщил, что сейчас артиллерийские катера подтаскивают к украинским территориальным водам.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС, два артиллерийских катера и вооружённый буксир грубо нарушили границу России и правила прохода через Керченский пролив, отказываясь подчиняться требованиям российских пограничников.

Все три корабля были задержаны и доставлены в порт Керчи.

В сентябре моряков и сотрудников СБУ, арестованных на кораблях во время провокации, передали Украине в рамках договоренностей об обмене задержанными и осужденными лицами. Позднее, 18 ноября, Киеву были возвращены и задержанные корабли.

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