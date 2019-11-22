Цхинвал, , 09:31 — REGNUM Уполномоченный при президенте по вопросам религии Соня Хубаева прокомментировала недавнее обращение патриарха Грузинской Православной Церкви Илии II к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, в котором Илия II призвал повлиять на Цхинвал и содействовать освобождению задержанного югоосетинскими пограничниками гражданина Грузии. Также грузинский патриарх выразил недовольство планами направить выпускников духовных училищ России в помощь армейским командирам в российские воинские части Абхазии и Южной Осетии. Хубаева указала, что на такие действия необходимо указать Грузии на неправомерность ее действий по отношению к Южной Осетии и обвинила Илию II в фашистских заявлениях. Об этом 21 ноября сообщает информагентство «Рес».

"Из года в год мы слышим фашистские высказывания Патриарха Грузии. Он не должен вмешиваться в наши дела и указывать руководству республики. Если человек нарушил законодательство РЮО и границу незаконно, он должен быть наказан в соответствии с законами РЮО», — заключила Соня Хубаева.

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Уполномоченный по правам религии указала на незаконные действия грузинской патриархии, священники которой находятся на территории Южной Осетии в Ленингорском районе. Более того, замечает Хубаева, служащий в Ленингорском районе священник в перечне грузинской церкви числится епископом Никозским и Цхинвальским. На богослужениях он упоминает Илию II и молится за процветание грузинского патриархата.

«Закон о свободе, совести и религиозных организациях в Южной Осетии предусматривает право на богослужения и религиозные действия только в том случае, если религиозная организация проходит регистрацию в Министерстве юстиции. Если регистрации нет, никакая религиозная группа, объединение или организация не имеют права действовать на территории РЮО. Этот закон распространяется и на Грузинскую Православную Церковь»

Хубаева напомнила, что глава грузинской церкви благословлял грузинскую армию в 1990-е и в августе 2008 г. перед наступлением на Цхинвал. Он призывал «навести конституционный порядок в Грузии», то есть «лично благословлял геноцид югоосетинского народа».

«Православие не должно призывать к войне. Но Илия II как был идеологом грузинского фашизма, так и остается. Поэтому, думаю, что мириться с фашизмом на нашей территории нельзя»

Уполномоченный заявляет, что необходимо отреагировать на соответствующие действия Грузинской Церкви и «дать понять — кто в доме хозяин!».

«Правоохранительные органы республики имеют право прийти и запросить документ на каком основании представители ГПЦ находятся на территории сопредельного государства. Если нет таких документов, следует предложить грузинским священникам подать документы на регистрацию в Минюст. Так же им можно предложить войти в состав Аланской Епархии, но если их и это не устроит, то логично предложить им покинуть Южную Осетию и перейти в страну, которую они обслуживают»