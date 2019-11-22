Цхинвал, 22 ноября 2019, 09:31 — REGNUM Уполномоченный при президенте по вопросам религии Соня Хубаева прокомментировала недавнее обращение патриарха Грузинской Православной Церкви Илии II к Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу, в котором Илия II призвал повлиять на Цхинвал и содействовать освобождению задержанного югоосетинскими пограничниками гражданина Грузии. Также грузинский патриарх выразил недовольство планами направить выпускников духовных училищ России в помощь армейским командирам в российские воинские части Абхазии и Южной Осетии. Хубаева указала, что на такие действия необходимо указать Грузии на неправомерность ее действий по отношению к Южной Осетии и обвинила Илию II в фашистских заявлениях. Об этом 21 ноября сообщает информагентство «Рес».
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Уполномоченный по правам религии указала на незаконные действия грузинской патриархии, священники которой находятся на территории Южной Осетии в Ленингорском районе. Более того, замечает Хубаева, служащий в Ленингорском районе священник в перечне грузинской церкви числится епископом Никозским и Цхинвальским. На богослужениях он упоминает Илию II и молится за процветание грузинского патриархата.
Хубаева напомнила, что глава грузинской церкви благословлял грузинскую армию в 1990-е и в августе 2008 г. перед наступлением на Цхинвал. Он призывал «навести конституционный порядок в Грузии», то есть «лично благословлял геноцид югоосетинского народа».
Уполномоченный заявляет, что необходимо отреагировать на соответствующие действия Грузинской Церкви и «дать понять — кто в доме хозяин!».