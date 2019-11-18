Тбилиси, , 15:53 — REGNUM Грузинские врачи требуют от цхинвальских властей освобождения задержанного несколько дней назад врача Важи Гаприндашвили. Акции протеста с таким требованием 18 ноября провели медработники целого ряда клиник Тбилиси и других городов страны.

К протесту врачей присоединились грузинские НПО, патриархия Грузии, лидеры оппозиции, а католикос-патриарх Грузии Илия Второй обратился с просьбой содействия в освобождении Важи Гаприндашвили к российскому патриарху.

По информации грузинской стороны, Важа Гаприндашвили был задержан «российскими оккупантскими силами» по обвинению в незаконном пересечении «так называемой границы». Против него возбуждено уголовное дело. Цхинвальский суд уже вынес ему в качестве меры пресечения двухмесячное предварительное заключение. В Тбилиси заявляют, что Важа Гаприндашвили направлялся на территорию Южной Осетии, в соседний Ахалгорский район для оказания помощи пациентам.

Протест грузинской стороны поддержал МИД Эстонии, который призвал правительство «самопровозглашенной республики» немедленно освободить Важу Гаприндашвили.