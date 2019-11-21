Токио, , 13:30 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги рассчитывает провести встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Встретиться с главой МИД РФ японский дипломат надеется на полях заседания глав МИД стран G20, которое состоится в Нагое.

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Как уточняет агентство Kyodo, с Лавровым Мотэги намерен обсудить с проблему мирного договора, в том числе пилотные проекты в рамках совместной хозяйственной деятельности в южной части Курильских островов.

Уточняется, что 22 ноября у японского министр запланировано восемь двусторонних встреч. На следующий день должна состояться его переговоры с главой МИД Германии Хайко Маасом.

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Как сообщало ИА REGNUM, встреча глав министерств иностранных дел стран G20 состоится 22−23 ноября в японском городе Нагое. Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков не исключил встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с государственным секретарём США Майком Помпео в Нагое, добавив, что пока она не планируется.

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