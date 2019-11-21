Тбилиси, , 09:23 — REGNUM Масштабная протестная акция запланирована в Грузии на 25 ноября, она пройдет перед зданием парламента. Об этом заявил один из лидеров Лейбористской партии Георгий Гугава, передает портал apsny.ge.

Представители парламентской и непарламентской оппозиции и гражданские активисты придут на площадь Республики в Тбилиси, после чего пройдут шествием к зданию парламента. Здесь протестующие останутся на ночь, а 26 ноября будут пикетировать входы в парламент.

«Наши действия будут принципиальными, непоколебимыми, конструктивными, законными», — заявил Гугава.

Как сообщало ИА REGNUM, протестные акции в Тбилиси начались 14 ноября 2019 года. Они последовали за отказом парламента поддержать проект поправок в конституцию, по которым парламентские выборы 2020 года должны были пройти по пропорциональной избирательной системе.

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