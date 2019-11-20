Тбилиси, 20 ноября 2019, 15:28 — REGNUM До понедельника увидите очень много замков, повешенных на «Грузинскую мечту». Об этом лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе заявил журналистам у здания прокуратуры, где оппозиция повесила замок на входные ворота.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 ноября генеральная прокуратура Грузии сообщила, что бывшему министру внутренних дел Грузии Ираклию Окруашвили и бывшему генеральному прокурору Зурабу Адеишвили будет предъявлено обвинение в убийстве, совершённом в 2004 году.
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