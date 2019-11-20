Тбилиси, , 15:28 — REGNUM До понедельника увидите очень много замков, повешенных на «Грузинскую мечту». Об этом лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе заявил журналистам у здания прокуратуры, где оппозиция повесила замок на входные ворота.

«Вся Грузия знает, что дело Ираклия Окруашаили политическое, поэтому оппозиция едина. Мы пришли и поддерживаем другие оппозиционные партии и говорим, что оно — политическое. Наш мирный, ненасильственный план сопротивления — в действии, и мы обязательно победим, потому что правда на нашей стороне. В понедельник же будет пикетирование парламента. Вы знаете, что они начали контракцию «Не запрете нас на замок», а мы говорим, что «закроем на замок», — заявил Вашадзе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 ноября генеральная прокуратура Грузии сообщила, что бывшему министру внутренних дел Грузии Ираклию Окруашвили и бывшему генеральному прокурору Зурабу Адеишвили будет предъявлено обвинение в убийстве, совершённом в 2004 году.

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