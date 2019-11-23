Москва, , 12:20 — REGNUM Министры в России не исполняют своих обязанностей как надо стране, да и с подчиненными им министерствами все обстоит очень непросто. Почему так получилось, и смогут ли здесь помочь «Лидеры России», рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Участники конкурса «Лидеры России» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Запутанность, несогласованность и бестолковая усложненность документов не только показывает неумение тех, кто эти документы создает, но и позволяет желающим подменить деятельность болтовней с успехом заниматься именно этим. С сожалением приходится констатировать, что во многих российских министерствах дела обстоят именно так. Иначе как объяснить тот факт, что количество нормативных правовых актов с начала 2000-х годов подскочило с 7882 до невероятной цифры 32 434, не вызвав при этом сколько-нибудь существенных сдвигов в качестве государственного управления. И, пожалуй, даже наоборот, наблюдается все дальше прогрессирующее снижение этого качества, что и немудрено.

Ведь образовавшееся в результате море несогласованных друг с другом нормативов может любую деятельность затормозить до полной ее остановки. Или, как это случилось с тем же Минздравом, дать возможность легкомысленно относится к данным ранее обязательствам, просто заваливая их горой новых «перспективных замыслов». России от этого «стиля управления», если этот процесс можно так назвать, лучше не становится. А вновь пришедшим управленцам, вроде широко разрекламированных «Лидеров России» удастся что-либо улучшить только если они продемонстрируют глубокое знание той отрасли, которой возьмутся управлять. А есть ли у них это знание?

Читайте статью Андрея Маленького «Почему министры в России не исполняют своих обязанностей?».