Анкара, , 18:14 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военные страны продолжат уничтожать «террористов» YPG, несмотря на противодействие США, 19 ноября передает агентство Reuters.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября власти Турции заявили, что готовы продолжить операцию на севере Сирии, так как курдское ополчение не покинуло «безопасную зону» на границе.

Турция считает курдских боевиков из YPG и других отрядов в Сирии «террористами». В октябре военные страны вели против курдского ополчения операцию «Источник мира» на севере Сирии.

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