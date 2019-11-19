Москва, , 15:25 — REGNUM Странно, что у польских СМИ всего только два сценария войны США с Россией. Дважды уничтоженной России может и не хватить для удовлетворения польской русофобии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя возможные сценарии войны США с РФ.

«Хотя, несмотря на близость к США, поляки в данном случае не очень подходящий источник информации — их в Вашингтоне не спросят и не поставят в известность о своих планах.

Но в данном случае, видимо, послание адресовано внутрипольской аудитории, с целью убедить её в правильности курса однозначной ориентации политики государства на обслуживание интересов США без всяких попыток лавирования и балансирования между различными центрами силы. Мол, Россия в любом случае проиграет, так что всё правильно.

Единственное, о чем стоит задуматься полякам, так это о том, что при любом сценарии уничтожения России им лучше от этого не станет. В случае ядерного конфликта между Россией и США Польше, как минимум, перепадет радиоактивных осадков, а то и боеголовок.

А сценарий экономического удушения России вплоть до смены в ней власти, как минимум, чреват для Польши новыми ограничениями по экспорту и транзиту, а также подорожанием углеводородов и топлива, а то и на наплывом российских мигрантов, как минимум, способных лишить поляков работы, а то и устроить в стране серьезный криминальный передел, — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».

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