Варшава, , 06:42 — REGNUM Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовал 18 ноября общественно-политический еженедельник «Мысль Польши».

При первом сценарии армия США проведёт по российской территории массированную атаку с применением всех видов вооружения, в том числе ядерного. После этого Россия, скорее всего, нанесёт ответный удар. Второй сценарий представляет многоходовую комбинацию. Согласно этому варианту событий, Россия сначала будет помещена в экономическую изоляцию, а после в РФ должна произойти смена политического руководства.

По мнению авторов польского издания, США видит в РФ наиболее вероятного для себя противника и американские власти будут пытаться предпринимать усилия, чтобы подчинить Россию и захватить её территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские СМИ считают, что США не разрабатывают планов нападения на Россию, так как боятся российских стратегических ядерных сил.