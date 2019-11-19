Киев, , 14:37 — REGNUM «Есть одна общая ошибка у всех президентов Украины, начиная с Кучмы, — они делали Юлию Тимошенко своим главным врагом и проигрывали», — заявил 19 ноября политолог Сергей Быков, комментируя последние события в украинском политикуме.

Теперь и Зеленский встал на «скользкий путь», отмечает политолог.

«Посмею напомнить команде президента, что именно Тимошенко поддержала нового Гаранта в самую трудную минуту. Когда он без опыта и понимания госпроцессов столкнулся с реальной политикой и реальными вызовами… Когда «Евросолидарность» и другие ополчились против Зеленского и представляли его клоуном, Тимошенко протягивала руку помощи. И, да — предлагала своих людей, свои инициативы, подавала проекты указов и законов», — анализирует ситуацию Быков.

По его словам, принимать помощь от Тимошенко или нет — личное дело Зеленского, но объявлять открытую войну — ход абсолютно ошибочный.

«Он (президент) свой выбор сделал и имеет на него право. Но объявлять открытую войну Тимошенко и указывать своему антиэлекторату, к кому бежать, — ход ошибочный. Даже, возможно, фатальный», — отмечает политолог, напоминая, что войны власти с Тимошенко традиционно были кулуарными и непубличными.

«Чем больше публичности в этой войне — тем громче грохот падения президента», — резюмировал эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня Зеленский заявил, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

В начале ноября украинские СМИ сообщали, что Тимошенко пыталась договориться с Зеленским о том, чтобы получить пост премьер-министра страны.

«Её аккуратно послали. Поэтому, поверьте, больше сюда она не ходит», — заявил источник издания в офисе президента.