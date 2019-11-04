Киев, , 19:07 — REGNUM Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пыталась договориться к президентом страны Владимиром Зеленским о том, чтобы получить пост премьер-министра страны.

Юлия Тимошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом говорится в материале «Украинской правды», опубликованном сегодня, 4 ноября.

Как отмечается в публикации, Тимошенко имела несколько встреч в офисе президента Украины, в ходе которых «пыталась стать полезной» для новой власти. СМИ подчеркивает, что в начале октября Тимошенко приходила к Зеленскому с длинным списком кандидатов на различные посты, но договориться так и не смогла, на сегодняшний день все контакты приостановлены.

«Её аккуратно послали. Поэтому, поверьте, больше сюда она не ходит», — заявил источник издания в офисе президента.

Кроме этого, информирует «Украинская правда», некоторые депутаты «Слуги народа» заявляют, что ко многим из них подходят депутаты «Батькивщины» с «дружественными разговорами», что именно Тимошенко, в отличие от «посредственного» Алексея Гончарука, «очень усилила бы президента Зеленского».

Информацию о том, что Тимошенко пыталась заполучить пост премьер-министра, изданию прокомментировал депутат Рады и один из ближайших соратников лидера «Батькивщины» Сергей Власенко.

«С точки зрения необходимости для страны премьерство Тимошенко было бы гораздо лучшим! Безусловно! Примет ли такое решение большинство? Не знаю», — сказал он.

ИА REGNUM напоминает, что последнюю публичную встречу Тимошенко и Зеленский проводили летом, перед тем, как в стране состоялись досрочные парламентские выборы. Тогда, в частности, лидер «Батькивщины» выступила за объединение с партиями «Слуга народа» и «Голос» на некоторых мажоритарных округах, где присутствуют «выдающиеся монстры коррупции режима Порошенко», чтобы не дать последним одержать победу.

В настоящий момент политсила Тимошенко располагает 24 депутатами в парламенте Украины, это четвертая по величине фракция, которая фактически не дает возможностей влиять на принимаемые решения. Вместе с тем, окружение Зеленского неоднократно жаловалось на критический кадровый дефицит во власти. Также стоит отметить, что «Батькивщина» оказывает серьезное сопротивление действующей власти в вопросе продажи земли. Тимошенко и ее соратники намерены добиться всенародного референдума по этому вопросу.