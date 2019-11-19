Киев, 19 ноября 2019, 12:42 — REGNUM Украинская оппозиция в лице Юлии Тимошенко имеет хорошую фигуру. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября на своём официальном telegram-канале.
Зеленский рассказал, что на Украине есть давняя традиция:
Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Тимошенко объявила об уходе своей политсилы в оппозицию к украинской власти, а также предложила план по недопущению принятия закона о распродаже украинской земли.
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