Киев, , 12:42 — REGNUM Украинская оппозиция в лице Юлии Тимошенко имеет хорошую фигуру. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября на своём официальном telegram-канале.

Зеленский рассказал, что на Украине есть давняя традиция:

«Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко идёт в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе», — написал он.

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

«Но посмотрите, какой прекрасный вид имеет сейчас «оппозиция». Такая фигура! А знаете почему? Потому что сейчас ей просто не дают «сладенького», — пошутил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Юлия Тимошенко объявила об уходе своей политсилы в оппозицию к украинской власти, а также предложила план по недопущению принятия закона о распродаже украинской земли.

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