Тбилиси, , 13:30 — REGNUM В МИД Грузии прошла подготовительная встреча с сопредседателями Женевских переговоров со стороны Евросоюза, ООН и ОБСЕ. Об этом 19 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Женевские дискуссии

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Грузии уделил особое внимание участников заседания проблеме «незаконного задержания оккупационным режимом грузинского врача Важи Гаприндашвили» и обратился к сопредседателям с просьбой добиться его немедленного освобождения.

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Грузинская сторона снова решительно осудила «незаконные и деструктивные действия оккупационных сил в районе села Чорчана». Также на встрече обсуждались вопросы безопасности и гуманитарного положения на местах «из-за незаконных задержаний и похищений, возведения ограждений из колючей проволоки и искусственных барьеров».

Стороны сошлись во мнении по вопросу о необходимости восстановления встреч в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них (МПРИ) в Гали и Эргнети.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси. Ближайший 50-й раунд Женевских переговоров пройдет 10−11 декабря 2019 года.

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